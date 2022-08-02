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Зеленский ответил одесситам касательно сноса памятника Екатерине II: дал поручение

Зеленский ответил одесситам касательно сноса памятника Екатерине II: дал поручение

Киев • УНН

 • 272440 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию украинцев с призывом заменить в Одессе памятник российской императрице Екатерине II на памятник актеру Билли Херрингтону. Он подчеркнул, что решение о сносе памятника должны принимать местные власти Одессы, а поэтому поручил горсовету рассмотреть петицию по сути, передает УНН.

Цитата

“Памятники и монументы (созданные - ред.) с целью увековечивания событий и памяти деятелей, могут иметь государственное или местное значение, решение о сооружении (создании) памятников и монументов государственного значения принимается Кабинетом Министров Украины, а местного – местными органами исполнительной власти или органами местного самоуправления (...) Учитывая изложенное и с учетом норм Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» электронная петиция направлена ​​в Одесский городской совет”, - сказано в ответе Владимира Зеленского.

Ранее

На сайте Президента Украины появились несколько петиций с просьбой о сносе памятника Екатерине II в Одессе. Все они набрали необходимое для рассмотрения Зеленским количество голосов.

Среди аргументов "за" снос были приведены данные, что средства на возведение монумента выделялись из россии через "россотрудничество", что памятник является "маркером русского мира" и что он прославляет того, кто "способствовал геноциду украинского и крымскотатарского народов".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тарпан и "россотрудничество": эксперт рассказал о российских корнях финансирования памятника Екатерине II в Одессе

В публичной плоскости меценатом и инициатором возведения памятника российской императрице позиционировал себя бывший одесский депутат (а нынче разыскиваемый по уголовным обвинениям подозреваемый) Руслан Тарпан. На тот момент он был представителем уже запрещенной в Украине партии Натальи Витренко.

Не исключено, что деньги на памятник действительно были выделены в какой-то части либо в полной мере "россотрудничеством" (организация под санкциями в Украине), а личность Тарпана как "мецената", возможно, должна была скрыть факт прямого российского финансирования монумента.

Напомним

Руслан Тарпан подозревается в хищении госсредств на проекте “Глубоководный выпуск”. Ему заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

С 2017 года Тарпан находится в розыске и скрывается от украинского правосудия, по данным прокуратуры, в ОАЭ.

Тарпана некоторые украинские политики подозревают в связях с россией. Кроме прочего, однажды, по данным "Стопкора", он даже был награжден федеральной службой охраны россии "за демонстрацию престижа и славы российского государства".

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