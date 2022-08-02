Зеленський відповів одеситам щодо знесення пам'ятника Катерині II: дав доручення

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“Пам'ятники та монументи (створені – ред.) з метою увічнення подій та пам'яті діячів, можуть мати державне або місцеве значення, рішення про спорудження (створення) пам'ятників та монументів державного значення ухвалюється Кабінетом Міністрів України, а місцевого – місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування (...) Враховуючи викладене та з урахуванням норм Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» електронна петиція направлена ​​до Одеської міської ради”, - сказано у відповіді Володимира Зеленського.

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На сайті Президента України з'явилося кілька петицій з проханням про знесення пам'ятника Катерині II в Одесі. Усі вони набрали необхідну для розгляду Зеленським кількість голосів.

Серед аргументів "за" знесення були наведені дані, що кошти на зведення монумента виділялися з росії через "россотрудничество", що пам'ятник є "маркером руського миру" і що він прославляє того, хто "сприяв геноциду українського та кримськотатарського народів".

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У публічній площині меценатом та ініціатором зведення пам'ятника російській імператриці позиціонував себе колишній одеський депутат (а нині підозрюваний, що розшукується за кримінальними обвинуваченнями) Руслан Тарпан. На той момент він був представником партії Наталії Вітренко, яка вже заборонена в Україні.

Ймовірно, що гроші на пам'ятник дійсно були виділені в якійсь частині або повною мірою "россотрудничеством" (організація під санкціями в Україні), а особа Тарпана як "мецената", можливо, мала приховати факт прямого російського фінансування пам'ятника.

Нагадаємо

Руслан Тарпан підозрюється у розкраданні держкоштів на проекті “Глибоководний випуск”. Йому заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

З 2017 року Тарпан перебуває у розшуку та ховається від українського правосуддя, за даними прокуратури, в ОАЕ.



Тарпана деякі українські політики підозрюють у зв'язках із росією. Окрім іншого, одного разу, за даними "СтопКору", він навіть був нагороджений федеральною службою охорони росії "за демонстрацію престижу та слави російської держави".