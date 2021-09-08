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Зеленский ввел в действие секретное решение СНБО по развитию украинского флота

Зеленский ввел в действие секретное решение СНБО по развитию украинского флота

Киев  •  УНН

 • 18591 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Президент Владимир Зеленский своим указом от 8 сентября ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о развитии Военно-морских сил страны. Текст принятого СНБО документа засекречен. Указ обнародован на сайте Главы государства, сообщает УНН.

Цитата:

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года "О развитии Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины до 2031 года" (прилагается, тайно)", - говорится в тексте указа.

Детали

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возложен на секретаря СНБО. Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Дополнение

Ранее Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 20 августа 2021 года "О внесении изменения в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

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