Зеленський увів у дію таємне рішення РНБО щодо розвитку українського флоту

Цитата:

“Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року "Щодо розвитку Військово-Морських Сил Збройних Сил України до 2031 року“ (додається, таємно)”, — йдеться в тексті указу.

Деталі

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим указом, покладено на секретаря РНБО. Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Доповнення

Раніше Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 20 серпня 2021 року “Про внесення зміни до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”.