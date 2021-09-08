Зеленський увів у дію таємне рішення РНБО щодо розвитку українського флоту
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Президент Володимир Зеленський своїм указом від 8 вересня ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про розвиток Військово-морських сил країни. Текст прийнятого РНБО документа засекречений. Указ оприлюднено на сайті Глави держави, повідомляє УНН.
Цитата:
“Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року "Щодо розвитку Військово-Морських Сил Збройних Сил України до 2031 року“ (додається, таємно)”, — йдеться в тексті указу.
Деталі
Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим указом, покладено на секретаря РНБО. Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.
Доповнення
Раніше Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 20 серпня 2021 року “Про внесення зміни до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”.