Зеленский обиделся на "экспертов" из соцсетей, которые "обрадовались" его болезни

"... вижу и то, что уже началось в соцсетях: реестровые "эксперты" от наших политических оппонентов радуются моей болезни. Это уже за гранью человечности. Что же, на мой взгляд, это люди с ампутированной совестью, и они доказывали это неоднократно. Мне ничего о них сказать. Кроме одного: зло возвращается обязательно и стократно", - написал Зеленский.

Он добавил, что коронавирус не может быть причиной для радости, даже когда болеют оппоненты. Это очень коварная инфекция. Главная ее опасность в том, что негативные последствия могут проявиться со временем. Поэтому никому этого не хотел и не пожелаю. Наоборот, я лично искренне всем, в том числе политическим оппонентам, желаю только здоровья и обязательного выздоровления. Надеюсь, и для большинства украинский ковид не будет поводом для злорадства. Потому что мы нормальные. Абсолютно. За исключением небольшого количества субъектов, которые потеряли человеческие качества.

Также Зеленский рассказал и о своем самочувствии. Президент отметил, что чувствует себя неплохо.

"... мы все переносим ковид неодинаково. Кому-то везет больше, и чувствуешь себя неплохо, даже имея небольшую повышенную температуру. Это мой случай. По крайней мере пока. Это жизнь. И все возможно", - резюмировал он.

Добавим, что ранее несколько заявлений о состоянии здоровья Президента сделала и его пресс-секретарь Юлия Мендель. Правда, первое ее сообщение оказалось довольно неоднозначным. Впоследствии она отредактировала его, но сообщение приобрело еще большую популярность в соцсетях и превратилось в мем.

Напомним, сегодня стало известно, что у Президента Украины Владимира Зеленского подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19.

Кроме того, стало известно, что у главы ОПУ Андрея Ермака также подтвердили заболевание.