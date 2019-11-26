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Зеленский и Кальюлайд подписали совместное заявление о дальнейшем сотрудничестве между странами

Зеленский и Кальюлайд подписали совместное заявление о дальнейшем сотрудничестве между странами

Киев  •  УНН

 • 9502 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и президент Эстонии Керсти Кальюлайд по результатам встречи подписали совместное заявление о дальнейшем сотрудничестве, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд встретились сегодня в Таллинне во время официального визита Президента Украины в Эстонию.

Президенты отметили далекоидущие двусторонние отношения и значительный потенциал для дальнейшего развития сотрудничества. Построив крепкое партнерство, Украина и Эстония разделяют видение единой и свободной Европы.

Президент Кальюлайд подтвердила неизменность поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Президенты подтвердили свою твердую приверженность международного права и основных принципов международных отношений. Они призвали Российскую Федерацию отменить незаконную оккупацию Крыма и прекратить свою агрессию, которая продолжается на Донбассе.

Президенты договорились активизировать двустороннее сотрудничество на международной арене, особенно во время непостоянного членства Эстонии в Совете Безопасности ООН на 2020-2021 годы, с целью содействия мультилатерализма, уважении международного права, демократии, прав человека и верховенства права, также учитывая последствия российской агрессии против Украины.

Президент Зеленский подчеркнул важность гуманитарной, финансовой, технической и другой помощи, которую оказывает Эстония, в частности осуществление медицинской реабилитации украинских военнослужащих, раненых на Донбассе.

Президенты согласились, что комплексные реформы в Украине улучшают уровень жизни украинцев, деловую среду и обеспечивают устойчивый экономический рост. Таким образом, Украина сделает весомый вклад в европейскую безопасность и благополучие. Президент Кальюлайд подтвердила намерение Эстонии продолжать поддержку программы реформ в Украине и подчеркнула важность верховенства права как краеугольного камня развития и успеха Украины.

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Президенты договорились активизировать сотрудничество в области электронного управления и диджитализации публичного сектора, в том числе путем использования соответствующего опыта и лидерства Эстонии в этих сферах.

Президенты подтвердили европейские стремления Украины и согласились с важностью использовать в полной мере потенциал Соглашения об ассоциации, продолжая выполнять свои обязательства, углубляя отраслевую интеграцию и приближения регуляторных норм между Украиной и ЕС.

Президенты положительно оценили процесс консультаций относительно будущей инициативы Восточного партнерства и согласились с важностью определения стратегических целей его развития, подтвердив приверженность принципам дифференциации, инклюзивности и обусловленности.

Президент Зеленский выразил благодарность Эстонии за ценную поддержку евроатлантических стремлений Украины, а также за постоянную поддержку Эстонией усилий Украины в реформировании своего сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО, в военной подготовке и сотрудничестве в сфере кибербезопасности.

Президенты подчеркнули необходимость дальнейшего сотрудничества в области энергетической безопасности и подчеркнули важность достижения договоренностей в ходе трехсторонних газовых переговоров с учетом интересов Украины как транзитной страны для экспорта газа.

Президенты констатировали, что гуманитарное и культурное сотрудничество остается важной частью двусторонней повестки дня и будет направлено на содействие человеческим контактам, разработке новых инициатив и реализации совместных проектов в сферах образования, здравоохранения, туризма и др.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал о цели поездки в Эстонию и Литву.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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