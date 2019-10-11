Зеленский сегодня посетит Одесскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 11 октября, осуществит рабочий визит в Одесскую область. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Одесской ОГА.
"11 октября 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Одесскую область", - говорится в сообщении.
Ранее Зеленский сам заявил, что 11 октября будет в Одессе.
Добавим, 9 октября правительство согласовало кандидатуру Максима Куцего на должность главы Одесской облгосадминистрации.
26 июля Президент Украины Владимир Зеленский через Facebook обратился к жителям Одесской области с просьбой помочь определиться с кандидатурой на должность главы областной администрации.