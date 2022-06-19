Зеленский: как только удастся обеспечить безопасность с помощью международного посредничества, Украина сделает все возможное для противодействия продовольственному кризису
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении отметил, что позиция Украины остается четкой и неизменной – как только удастся обеспечить безопасность судоходства из украинских портов посредством международного посредничества, государство сделает все для противодействия продовольственному кризису в мире, передает УНН.
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“Наша позиция четкая и неизменная: как только удастся обеспечить безопасность с помощью международного посредничества, Украина сделает все возможное для противодействия продовольственному кризису в мире, возникшем из-за российской войны, — и в Азии, и в Африке, и в большинстве стран Европы”, — подчеркнул он.
Напомним
Зеленский в Николаеве и в Одессе провел совещания с нашими военными, с всеми должностными лицами, отвечающими за оборону и обеспечения этих областей. Заслушал доклады о разрушениях, которые области понесли от российских ударов.