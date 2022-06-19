Зеленський: щойно вдасться гарантувати безпеку за допомогою міжнародного посередництва, Україна зробить усе можливе для протидії продовольчій кризі

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“Наша позиція чітка й незмінна: щойно вдасться гарантувати безпеку за допомогою міжнародного посередництва, Україна зробить усе можливе для протидії продовольчій кризі у світі, яка виникла через російську війну, — і в Азії, і в Африці, і в більшості країн Європи”, — наголосив він.

Нагадаємо

Зеленський в Миколаєві та в Одесі провів наради з нашими військовими, з усіма посадовцями, які відповідають за оборону й забезпечення цих областей. Заслухав доповіді щодо руйнувань, яких області зазнали від російських ударів.