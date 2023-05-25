Зеленский: чем больше российских пленных мы возьмем, тем больше наших людей вернем
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Чем больше российских пленных Украина возьмет, тем больше наших людей сможет вернуть. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении, пишет УНН.
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"Сегодня есть очередной положительный результат у нашей команды, занимающейся обменами. Вернули из российского плена еще 106 наших воинов – они сражались на Бахмутском направлении.
Очень важно то, что о многих из этих 106 человек вообще не было никакой информации – они считались без вести пропавшими. Но мы их нашли. Вернули домой. Восемь офицеров, 98 солдат и сержантов…
Спасибо всем, кто дал этот результат. Буданов, Ермак, Усов, Лубинец, Малюк, Клименко – все, кто готовил этот обмен, – молодцы! Просто молодцы! Конечно, спасибо и каждому нашему бойцу, которые обеспечили наличие у нас соответствующего обменного фонда. Это должны помнить все на передовой: чем больше российских пленных возьмем, тем больше наших людей вернем", - сказал Зеленский.
Дополнение
Глава государства также поздравил с профессиональным днем Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины.
"Поблагодарил за то, что связь в Украине и для государства, и для наших военных, и для обычных граждан остается стабильной, несмотря на все угрозы. Это важный результат, который помогает нам устойчиво и эффективно противодействовать российским оккупантам", отметил Президент.
Зеленский поблагодарил и украинских воинов Нацгвардии, в частности на Запорожском направлении.
"Уничтожено пару российских "сушек" 15-й бригадой оперативного назначения нашей Нацгвардии. Спасибо двум нашим особенно метким воинам. Кстати, один из них уже отмечен званием Героя Украины и имеет на своем счету не только вражеские самолеты, но и сбитую крылатую ракету. Спасибо, ребята! Молодцы", - подчеркнул Глава государства.
Президент также отметил 128-ю отдельную горно-штурмовую бригаду, 18-й и 137-й отдельные батальоны морской пехоты и 74-й отдельный разведывательный батальон на Донецком направлении.
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