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Зеленський: що більше російських полонених ми візьмемо, то більше наших людей повернемо

Зеленський: що більше російських полонених ми візьмемо, то більше наших людей повернемо

Київ • УНН

 • 477039 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Що більше російських полонених Україна візьме, то більше наших людей зможе повернути. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський в своєму традиційному відеозверненні, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні є черговий позитивний результат у нашої команди, що займається обмінами. Повернули з російського полону ще 106 наших воїнів – вони билися на Бахмутському напрямку.

Дуже важливо те, що про багатьох із цих 106 людей узагалі не було жодної інформації – вони вважалися безвісти зниклими. Але ми їх знайшли. Повернули додому. Вісім офіцерів, 98 солдатів і сержантів…

Дякую всім, хто дав цей результат. Буданов, Єрмак, Усов, Лубінець, Малюк, Клименко – усі, хто готував цей обмін, – молодці! Просто молодці! Звичайно, дякую й кожному нашому бійцю, які забезпечили наявність у нас відповідного обмінного фонду. Це мають пам’ятати всі на передовій: що більше російських полонених візьмемо, то більше наших людей повернемо", - сказав Зеленський.

Доповнення

Глава держави також привітав з професійним днем Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України.

"Подякував за те, що зв’язок в Україні й для держави, і для наших військових, і для звичайних громадян залишається стабільним попри всі загрози. Це важливий результат, який допомагає нам стійко та ефективно протидіяти російським окупантам", зазначив Президент.

Зеленський подякував й українським воїнам Нацгвардії, зокрема на Запорізькому напрямку.

"Знищено пару російських "сушок" 15-ю бригадою оперативного призначення нашої Нацгвардії. Дякую двом нашим особливо влучним воїнам. До речі, один із них уже відзначений званням Героя України й має на своєму рахунку не лише ворожі літаки, а й збиту крилату ракету. Дякую, хлопці! Молодці", - підкрелив Глава держави.

Президент також відзначив 128-му окрему гірсько-штурмову бригаду, 18-й і 137-й окремі батальйони морської піхоти та 74-й окремий розвідувальний батальйон на Донецькому напрямку.

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