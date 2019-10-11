Зеленский прокомментировал идею создания крымскотатарской автономии

"По поводу изменений в Конституцию и по поводу законопроектив (по коренным народам - ред.) я встречался с господином Джемилевым и господином Чубаровым. Они сказали, что имеют предложения по поводу этих законопроектов, и они принесут их нам, когда сформируется новый состав Верховной Рады, комитеты. Думаю, что у них действительно есть предложения, их покажут и можем их обсуждать. Это очень серьезный вопрос - внесение изменений в Конституцию", - сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский на нормандской встречи хочет обсудить амнистию и вернуть вопрос Крыма.