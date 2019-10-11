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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Зеленський прокоментував ідею створення кримськотатарської автономії

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з представниками кримських татар для обговорення питання щодо внесення змін до Конституції України та створення кримськотатарської національно-територіальної автономії. Про це він заявив під час прес-марафону у четвер, передає кореспондент УНН.

Зеленський прокоментував ідею створення кримськотатарської автономії

"З приводу змін до Конституції і з приводу законопроєктів (щодо корінних народів - ред.) я зустрічався з паном Джемілєвим і паном Чубаровим. Вони сказали, що мають пропозиції з приводу цих законопроєктів і вони принесуть їх нам, коли сформується новий склад Верховної Ради, комітети. Думаю, що вони дійсно мають пропозиції, їх покажуть і можемо їх обговорювати. Це дуже серйозне питання - внесення змін до Конституції", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський на нормандській зустрічі хоче обговорити амністію і повернути питання Криму.

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