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08:52 • 80525 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 92192 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 127496 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 137651 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126321 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128130 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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5 марта, 17:33 • 153142 просмотра

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Зеленский о ЧП в Дрогобыче: задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов страны

Зеленский о ЧП в Дрогобыче: задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов страны

Киев  •  УНН

 • 13800 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал чрезвычайное происшествие в Дрогобыче Львовской области и заявил о задачах нового правительства провести аудит всех жилых домов Украины, пишет УНН со ссылкой на Facebook Президента.

“Этой ночью в Дрогобыче под завалами подъезда четырехэтажного дома оборвалась жизнь двух людей. В работах на месте трагедии задействованы все необходимые силы местных спасателей, несколько человек уже освободили из-под завалов, с другими держат связь мобильными телефонами. Очень надеюсь, что всех удастся спасти”, — отметил Президент.

Зеленский также сообщил, что жилой фонд, особенно в небольших городах, находится преимущественно в неудовлетворительном состоянии и “о капитальном ремонте там не слышали еще с советских времен”.

“Невозможно строить новую страну, не строя или хотя бы капитально не возобновляя дома украинцев. Поэтому задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране и разработка в кратчайшие сроки программы приведения в надлежащее состояние старых и возведение новых”, — сообщил глава государства.

Напоминаем, следствие рассматривает три версии разрушения дома в Дрогобыче.

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