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Зеленський про НП в Дрогобичі: завданням нового уряду буде проведення аудиту всіх житлових будинків країни

Зеленський про НП в Дрогобичі: завданням нового уряду буде проведення аудиту всіх житлових будинків країни

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський прокоментував надзвичайну подію у Дрогобичі Львівської області та заявив про завдання нового уряду провести аудит усіх житлових будинків України, пише УНН з посиланням на Facebook Президента.

“Цієї ночі в Дрогобичі під завалами під’їзду чотириповерхового будинку обірвалося життя двох людей. У роботах на місці трагедії задіяні всі необхідні сили місцевих рятувальників, кількох людей уже звільнили з-під завалів, з іншими тримають зв’язок мобільними телефонами. Дуже сподіваюся, що всіх вдасться врятувати”, — вказав Президент.

Зеленський також повідомив, що житловий фонд, особливо в невеликих містах, перебуває здебільшого у незадовільному стані та “про капітальний ремонт там не чули ще з радянських часів”.

“Неможливо будувати нову країну, не будуючи чи хоча б капітально не відновлюючи будинки українців. Тому завданням нового уряду буде проведення аудиту всіх житлових будинків по всій країні та розробка у найкоротший термін програми приведення до належного стану старих і зведення нових”, — повідомив Глава держави.

Нагадуємо, слідство розглядає три версії руйнування будинку в Дрогобичі.

Українські Національні Новини

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