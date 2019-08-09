Зеленский назначил начальника Департамента контрразведки СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины. Об этом говорится в Указе №590/2019, обнародованном на сайте Президена, передает УНН.
"Назначить Кулешова Николая Валерьевича начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины", - говорится в указе.
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Напомним, ранее сегодня Зеленский подписал указ о порядке проведения осмотра разведывательных органов Украины.