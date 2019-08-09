Зеленський призначив начальника Департаменту контррозвідки СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України. Про це йдеться в Указі №590/2019, оприлюдненому на сайті Президена, передає УНН.
“Призначити Кулешова Миколу Валерійовича начальником Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України”, — йдеться в Указі.
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Нагадаємо, раніше сьогодні Зеленський підписав указ про порядок проведення огляду розвідувальних органів України.