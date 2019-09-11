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6 марта, 19:19 • 111301 просмотра

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6 марта, 17:12 • 122152 просмотра

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Зеленский принял верительные грамоты у послов пяти государств

Зеленский принял верительные грамоты у послов пяти государств

Киев  •  УНН

 • 11511 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов пяти иностранных государств. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

Так, сообщается, что Президент принял верительные грамоты у послов Эстонской Республики - Кайммо Кууска, Французской Республики - Этьена де Понсена, Республики Австрия - Гернота Пфандлера, Королевства Нидерландов - Иоганнеса Германна Адриануса где Мола, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Мелинды Симмонс.

Во время беседы с послом Эстонской Республики, Президент выразил благодарность Эстонии за принятое решение о непризнании российских паспортов, что незаконно выдаются гражданам Украины на Донбассе.

Кроме того, во время церемонии вручения верительных грамот Владимир Зеленский поздравил Этьена де Понсена с началом его миссии в Украине в должности посла и отметил роль Франции в рамках Нормандского формата, выразил надежду на проведение встречи на уровне глав государств-участников в Париже в ближайшее время.

Во время разговора с послом Республики Австрия, Глава государства поблагодарил за неизменную поддержку Австрией суверенитета и территориальной целостности Украины, а также практическую помощь государству в преодолении последствий российской агрессии.

Общаясь с послом Королевства Нидерландов, Глава государства проинформировал о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также о произведенном Украиной и РФ 7 сентября взаимном освобождении удерживаемых лиц.

Во время разговора с послом Великобритании, Зеленский выразил благодарность за помощь в проведении реформ и укреплении обороноспособности нашего государства.

Как сообщал УНН, ранее Зеленский пригласил в гости президента Южно-Африканской Республики.

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