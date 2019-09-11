Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів п’яти держав
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів п’яти іноземних держав. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, передає УНН.
Так, повідомляється, що Президент прийняв вірчі грамоти у послів Естонської Республіки – Каймо Кууска, Французької Республіки – Етьєна де Понсена, Республіки Австрія – Гернота Пфандлера, Королівства Нідерландів – Йоганнеса Германна Адріануса де Мола, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії – Мелінди Сіммонс.
Під час бесіди з Послом Естонської Республіки, Президент висловив вдячність Естонії за ухвалене рішення стосовно невизнання російських паспортів, які незаконно видаються громадянам України на Донбасі.
Крім того, під час церемонії вручення вірчих грамот Володимир Зеленський привітав Етьєна де Понсена з початком його місії в Україні на посаді Посла та відзначив роль Франції у рамках Нормандського формату, висловив сподівання на проведення зустрічі на рівні лідерів держав-учасниць у Парижі вже найближчим часом.
Під час розмови з Послом Республіки Австрія, Глава держави подякував за незмінну підтримку Австрією суверенітету та територіальної цілісності України, а також практичну допомогу державі у подоланні наслідків російської агресії.
Спілкуючись із Послом Королівства Нідерландів, Глава держави поінформував про безпекову ситуацію на Донбасі, а також про здійснене Україною та РФ 7 вересня взаємне звільнення утримуваних осіб.
Під час розмови з Послом Великої Британії, Зеленський висловив вдячність за допомогу у проведенні реформ та зміцненні обороноздатності нашої держави.
Як повідомляв УНН, раніше Зеленський запросив у гості президента Південно-Африканської Республіки.