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Зеленский объяснил коррупцию в Украине тем, что люди "слабые" к деньгам

Киев • УНН

 • 27139 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Сложно побороть коррупцию, ведь у многих людей нет выдержки, они "слабые" к деньгам. Об этом Глава государства Владимир Зеленский заявил в интервью "Фокус", передает УНН.

Зеленский объяснил коррупцию в Украине тем, что люди "слабые" к деньгам

"Успеем ли мы пройти весь этот путь борьбы с коррупцией? Не знаю, но хочу. Сложно, потому что большие деньги. И так получилось, что у многих людей нет выдержки. Какими бы они ни были, что бы они не обещали, на чем они бы не клялись, в целом люди слабые (к деньгам). И я уверен, что как только мы максимально оцифруем государство, вы увидите, что в среднем звене коррупции нет. Мы к этому идем и к концу моей каденции много сделаем", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНН ранее, Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в нашей стране для частичной победы над коррупцией нужно победить олигархов.

Добавим, что результат Индекса восприятия коррупции в 2019 году для Украины - 30 баллов из 100 возможны . Украина вернулась на уровень 2017 года и занимала 126 место из 180 стран. Оценка Украины сформировалась из исследований, которые показали, что самым большим минусом стал риск, что люди и компании в стране столкнутся со взяточничеством или другими коррупционными практиками ведения бизнеса, от получения крупных контрактов до повседневной работы.

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