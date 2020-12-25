Зеленський пояснив корупцію в Україні тим, що люди "слабкі" до грошей

"Чи встигнемо ми пройти весь цей шлях боротьби з корупцією? Не знаю, але хочу. Складно, тому що великі гроші. І так вийшло, що у багатьох людей немає витримки. Якими б вони не були, що б вони не обіцяли, на чому вони б не присягалися, в цілому люди слабкі (до грошей). І я впевнений, що тільки-но ми максимально відцифруємо державу, ви побачите, що в середній ланці корупції немає. Ми до цього йдемо і до кінця моєї каденції багато зробимо", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНН раніше, Президент України Володимир Зеленський вважає, що в нашій країні для часткової перемоги над корупцією треба перемогти олігархів.

Додамо, що результат Індексу сприйняття корупції у 2019 році для України – 30 балів зі 100 можливих. Україна повернулася на рівень 2017 року і посідала 126 місце зі 180 країн. Оцінка України сформувалася з досліджень, які показали, що найбільшим мінусом став ризик, що люди і компанії в країні зіткнуться з хабарництвом чи іншими корупційними практиками ведення бізнесу, від отримання великих контрактів до повсякденної роботи.