Президент пообещал придерживаться миссии завершения войны
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Миссией действующего главы государства было и остается завершение войны. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, передает корреспондент УНН.
"Я хочу напомнить, какого Зеленского выбирало общество - Президента, который закончит войну. Именно таким я и остаюсь, и я всегда буду оставаться таким человеком. Главная моя цель и это моя главная линия, моя личная линия, и я думаю, что именно это моя миссия", - отметил Президент, отвечая на вопрос, чтобы он заявил людям, которые живут в Донецке и Луганске и боятся возвращения украинцев туда.
По его словам, власть будет решать позже, каким образом война будет прекращена.
При этом он добавил, что когда обращается к украинцам, не разделяет тех, кто живет на подконтрольной власти территории, и тех, кто проживает по другую сторону линии разграничения.
Также он признал, что многие украинцы вынуждены были вернуться на оккупированные территории только потому, что не смогли найти себе достойных условий для проживания на подконтрольной части страны.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский начал пресс-марафон в помещении Kyiv Food Market в столице.