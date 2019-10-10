Президент пообіцяв триматися місії завершення війни
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Місією чинного голови держави було і залишається завершення війни. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону, передає кореспондент УНН.
"Я хочу нагадати, якого Зеленського обирало суспільство, - Президента, який закінчить війну. Саме таким я і залишаюсь, і я завжди буду залишатись такою людиною. Головна моя мета і це моя головна лінія, моя особиста лінія, і я думаю, що саме це моя місія", - зазначив Президент, відповідаючи на запитання, що б він заявив людям, які живуть у Донецьку і Луганську і бояться повернення українців туди.
За його словами, влада буде вирішувати пізніше, яким чином війна буде припинена.
При цьому він додав, що коли звертається до українців, не розділяє на тих, хто живе на підконтрольній владі території, і тих, хто проживає по інший бік лінії розмежування.
Також він визнав, що багато українців змушені були повернутися на окуповані території тільки тому, що не змогли знайти собі гідних умов для проживання на підконтрольній частині країни.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розпочав прес-марафон у приміщенні Kyiv Food Market у столиці.