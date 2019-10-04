Зеленский планирует увеличить товарооборот с Беларусью до 6-8 млрд долларов

“Беларусь является ключевым торговым партнером Украины. Товарооборот между нашими странами превысил 5 млрд долларов США за прошлый год. Мы должны превысить отметку в 6-8 млрд долларов. Эта задача адресованное совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В последнее время будет обновлена украинская часть этой комиссии”, — рассказал Зеленский.

Напомним, Лукашенко заявил, что все договоренности между Беларусью и Украиной будут выполняться.