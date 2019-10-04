Зеленський планує збільшити товарообіг з Білоруссю до 6-8 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня УНН. На II Форумі регіонів України та Республіки Білорусь Президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір збільшити товарообіг з країною-сусідом, повідомляє УНН.
“Білорусь є ключовим торгівельним партнером України. Товарообіг між нашими країнами перевищив 5 млрд доларів США за минулий рік. Ми повинні перевищити позначку у 6-8 млрд доларів. Це завдання адресоване спільній міжурядовій комісії з торгівельно-економічної співпраці. Останнім часом буде оновлена українська частина цієї комісії”, — розповів Зеленський.
Нагадаємо, Лукашенко заявив, що всі домовленості між Білоруссю і Україною будуть виконуватися.