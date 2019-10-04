Все, про що ми домовимося, буде виконуватися - Лукашенко

$41.400.13
45.840.29
ukru
Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
Ексклюзив
15:51 • 6670 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

13:43 • 21078 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11:26 • 40912 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 53853 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 112403 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 79071 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 65547 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 293780 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 174792 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 142214 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1м/с
30%
Популярнi новини

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 86656 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

11 квітня, 08:05 • 82542 перегляди

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

11 квітня, 09:37 • 33938 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

11 квітня, 09:39 • 49438 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 21179 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 112423 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 293792 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 231258 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 345330 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 360480 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

15:50 • 2532 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 10440 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 12630 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 11898 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 21965 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Все, про що ми домовимося, буде виконуватися - Лукашенко

Київ • УНН

 • 11439 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Всі домовленості між Білоруссю і Україною будуть виконуватися. Про це президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив сьогодні на переговорах у вузькому складі з Президентом України Володимиром Зеленським у Житомирі, пише УНН.

Все, про що ми домовимося, буде виконуватися - Лукашенко

“Все, про що ми домовимося, буде виконуватися. Хочу запевнити, що ми свято будемо виконувати наші домовленості”, — сказав глава білоруської держави.

Олександр Лукашенко подякував Володимиру Зеленському від імені всієї білоруської делегації, зазначивши, що в Житомир в цілому приїхали майже півтисячі людей. “На близьку нам, можна сказати, рідну землю. І ви дуже тонко підмітили, правильно, що у нас, незважаючи на ту межу, яку нас начебто змусили вибудувати, між людьми немає ніяких кордонів. Ми дійсно розуміємо один одного. Хоча і розмовляємо різними мовами, вони близькі і зрозумілі нашим людям ”, - сказав він.

Президент Білорусі зазначив, що багато хто буде писати про те, що відбулося знайомство двох президентів. “Нічого подібного. Ми з вами знайомі дуже давно. Правда, заочно. Сьогодні ми зустрічаємося тут віч-на-віч для того, щоб ще раз звірити годинники, пройтися по порядку денному наших відносин і домовитися”, — підкреслив білоруський лідер.

“Нам історія надала такий шанс: домовившись, виконати на благо наших народів”, — додав Олександр Лукашенко.

Він зазначив, що для Білорусі є не тільки прагматична основа взаємодії з українською державою і народом України. “Ця глибока велика ідеологія заснована на історії, яку ми з вами пережили. Та й зараз нам непросто. Всі проблеми, які є у нас і у вас, ми переживаємо разом. Хочу вас запевнити: ви ніколи не мали проблем з території Білорусі і з Білоруссю і ви ніколи не будете їх мати. Ми завжди будемо найдобрішими і надійними вашими прихильниками, партнерами. І якщо нова влада України захоче мати з нами братні тісні відносини, за нами справа не стане”, — запевнив глава білоруської держави.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка. Відео за посиланням. https://t.co/J9Uneu1gKk

— Офіс Президента (@APUkraine) October 4, 2019

Як писав УНН, Білорусь і Україна не мають кордонів. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на переговорах у вузькому складі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.91
Bitcoin
$82,509.80
S&P 500
$5,287.21
Tesla
$244.90
Газ TTF
$33.76
Золото
$3,258.29
Ethereum
$1,565.41