Все, про що ми домовимося, буде виконуватися - Лукашенко

“Все, про що ми домовимося, буде виконуватися. Хочу запевнити, що ми свято будемо виконувати наші домовленості”, — сказав глава білоруської держави.

Олександр Лукашенко подякував Володимиру Зеленському від імені всієї білоруської делегації, зазначивши, що в Житомир в цілому приїхали майже півтисячі людей. “На близьку нам, можна сказати, рідну землю. І ви дуже тонко підмітили, правильно, що у нас, незважаючи на ту межу, яку нас начебто змусили вибудувати, між людьми немає ніяких кордонів. Ми дійсно розуміємо один одного. Хоча і розмовляємо різними мовами, вони близькі і зрозумілі нашим людям ”, - сказав він.

Президент Білорусі зазначив, що багато хто буде писати про те, що відбулося знайомство двох президентів. “Нічого подібного. Ми з вами знайомі дуже давно. Правда, заочно. Сьогодні ми зустрічаємося тут віч-на-віч для того, щоб ще раз звірити годинники, пройтися по порядку денному наших відносин і домовитися”, — підкреслив білоруський лідер.

“Нам історія надала такий шанс: домовившись, виконати на благо наших народів”, — додав Олександр Лукашенко.

Він зазначив, що для Білорусі є не тільки прагматична основа взаємодії з українською державою і народом України. “Ця глибока велика ідеологія заснована на історії, яку ми з вами пережили. Та й зараз нам непросто. Всі проблеми, які є у нас і у вас, ми переживаємо разом. Хочу вас запевнити: ви ніколи не мали проблем з території Білорусі і з Білоруссю і ви ніколи не будете їх мати. Ми завжди будемо найдобрішими і надійними вашими прихильниками, партнерами. І якщо нова влада України захоче мати з нами братні тісні відносини, за нами справа не стане”, — запевнив глава білоруської держави.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка. Відео за посиланням. https://t.co/J9Uneu1gKk

Як писав УНН, Білорусь і Україна не мають кордонів. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на переговорах у вузькому складі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.