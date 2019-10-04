Все, о чем мы договоримся, будет исполняться - Лукашенко

“Все, о чем мы договоримся, будет исполняться. Хочу заверить, что мы свято будем исполнять наши договоренности”, — сказал глава белорусского государства.

Александр Лукашенко поблагодарил Владимира Зеленского от имени всей белорусской делегации, отметив, что в Житомир в общей сложности приехали почти полтысячи человек. “На близкую нам, можно сказать, родную землю. И вы очень тонко подметили, правильно, что у нас, несмотря на ту границу, которую нас вроде бы заставили выстроить, между людьми нет никаких границ, кордонов. Мы действительно понимаем друг друга. Хотя и разговариваем на разных языках, они близки и понятны нашим людям”, — сказал он.

Президент Беларуси отметил, что многие будут писать о том, что состоялось знакомство двух президентов. “Ничего подобного. Мы с вами знакомы очень давно. Правда, заочно. Сегодня мы встречаемся здесь с глазу на глаз для того, чтобы еще раз сверить часы, пройтись по повестке дня наших отношений и договориться”, — подчеркнул белорусский лидер.

“Нам история предоставила такой шанс: договорившись, исполнить во благо наших народов”, — добавил Александр Лукашенко.

Он отметил, что для Беларуси есть не только прагматичная основа взаимодействия с украинским государством и народом Украины. “Эта глубокая большая идеология основана на истории, которую мы с вами пережили. Да и сейчас нам непросто. Все проблемы, которые есть у нас и у вас, мы переживаем вместе. Хочу вас заверить: вы никогда не имели проблем с территории Беларуси и с Беларусью и вы никогда не будете их иметь. Мы всегда будем самыми добрыми и надежными вашими сторонниками, партнерами. И если новая власть Украины захочет иметь с нами братские тесные отношения, за нами дело не станет”, — заверил глава белорусского государства.

Встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Видео по ссылке. https://t.co/J9Uneu1gKk

Как писал УНН, Беларусь и Украина не имеют границ. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на переговорах в узком составе с президентом Беларуси Александром Лукашенко.