Зеленский лично курировал освобождением - Мендель
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. В аэропорту "Борисполь" собрались родные встречать украинских моряков и политзаключенных, которые прибудут из России с минуты на минуту. Об этом в видео на Facebook рассказала пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель, передает УНН.
"Мы в аэропорту Борисполь. У нас выходят родные ... это все родные уже не заключенных, уже освобожденных украинцев. Мы ждем прибытия с минуты на минуту. Президент уже приехал их встречать. Он лично курировал всем процессом освобождения", - сказала пресс-секретарь.
Все очень ждут возвращения родных, отметила она.
Напомним, украинский самолет с удерживаемыми лицами на борту сел в Киеве.