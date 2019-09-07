Зеленський особисто курував звільненням - Мендель
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. В аеропорту “Бориспіль” зібрались рідні зустрічати українських моряків і політв’язнів, що прибудуть з Россії з хвилини на хвилину. Про це у відео на Facebook розповіла речниця Президента України Юлія Мендель, передає УНН.
“Ми в аеропорту Бориспіль. У нас виходять рідні... це все рідні вже не ув’язнених, вже звільнених українців. Ми чекаємо прибуття з хвилини на хвилину. Президент уже приїхав їх зустрічати. Він особисто курував усім процесом звільнення”, — сказала речниця.
Всі дуже очікують повернення рідних, зазначила вона.
Нагадаємо, український літак з утримуваними особами на борту сів у Києві.