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Зеленский осмотрел КПВВ "Счастье", который начнет работу 10 ноября

Зеленский осмотрел КПВВ "Счастье", который начнет работу 10 ноября

Киев  •  УНН

 • 21607 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Во время рабочей поездки в Луганскую область Президент Украины Владимир Зеленский вместе с представителями дипломатических миссий осмотрел новый контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Счастье", который начнет работу 10 ноября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Сообщается, что Зеленский также посетил отделение "Ощадбанка", почту и Центр предоставления административных услуг, расположенных на КПВВ "Счастье".

"Это очень современный КПВВ, очень быстро построили ЦПАУ, который предоставляет 88 административных услуг, что очень важно для всех граждан Украины, для гражданских лиц, находящихся на нашей стороне и на временно оккупированных территориях", - отметил Президент.

Зеленский отметил, что благодаря наличию отделения банка на этом КПВВ можно осуществлять банковские операции и обмен валюты. Также есть аптека и комната матери и ребенка.

"Все современное, прекрасные условия как для людей, которые будут получать эти услуги, так и для людей, которые работают здесь", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что на КПВВ предусмотрены все условия как для пешеходного перехода, так и для проезда автомобилей.

"Есть отдельная полоса для гуманитарных грузов. Это также очень важно", - подчеркнул Глава государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Резников сегодня поехал инспектировать КПВВ "Счастье"

По его словам, в соответствии с договоренностями, достигнутыми в рамках переговоров в Нормандском и Минском форматах, 10 ноября, кроме КПВВ "Счастье", также будет открыт КПВВ "Золотое". Оба пункта по уровню сервиса не будут уступать КПВВ в районе Станицы Луганской.

Президент также поблагодарил Посла Германии в Украине Анку Фельдгузен, Посла Франции Этьена де Понсена, Посла Канады Ларису Галадзу, специального представителя действующего главы ОБСЕ в Украине Хайди Грау, координатора системы ООН в Украине Асенефа Лубрани, Посла Швеции Тобиаса Тиберга, временного поверенного в делах США Кристину Квин и заместителя посла Великобритании Николаса Гаррокса за помощь, оказанную Украине, и за то, что согласились посетить с ним Донбасс.

"В рамках развития инфраструктуры КПВВ "Счастье" проведен ремонт моста через реку Северский Донец и завершается восстановление дорожного покрытия автотрассы Н-21. Будут обеспечены автобусные перевозки в пункт пропуска. По состоянию на данный момент работа КПВВ "Счастье" (до отдельного распоряжения командования ООС) будет осуществляться исключительно в пешеходном варианте. Как предполагается, ежедневная пропускная способность КПВВ "Счастье" составит на въезд/выезд от 3 тыс. до 5 тыс. транспортных средств", - отмечается в сообщении.

Напомним, в рамках рабочей поездки в Луганскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил место дислокации военнослужащих ЗCУ в зоне проведения операции Объединенных сил. Глава государства ознакомился с условиями службы на передовых позициях.

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