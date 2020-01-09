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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 21216 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 117007 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 122772 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Зеленский обсудил катастрофу Boeing с президентом Афганистана

Зеленский обсудил катастрофу Boeing с президентом Афганистана

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Афганистана в результате катастрофы самолета авиакомпании “Международные авиалинии Украины” в Иране.

“Украина искренне разделяет скорбь семей погибших. Для нас правда — самое важное”, — отметил Владимир Зеленский.

“Со своей стороны Президент Афганистана выразил соболезнования украинскому народу, вспомнив о гибели девяти членов экипажа и двух украинских пассажиров. Владимир Зеленский отметил готовность украинской стороны максимально приобщиться к расследованию причин катастрофы”, — указано в сообщении ОП.

“Мы обязательно предоставим всю информацию о результатах расследования власти Афганистана”, — отметил Глава Украинского государства.

Добавим, что Зеленский провел телефонный разговор с главой правительства Швеции.

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