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Зеленський обговорив катастрофу Boeing з президентом Афганістану

Зеленський обговорив катастрофу Boeing з президентом Афганістану

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Ісламської Республіки Афганістан Мохаммадом Ашрафом Гані, передає УНН з посиланням на пресслужбу Глави держави.

Зеленський висловив співчуття у зв’язку із загибеллю громадян Афганістану внаслідок катастрофи літака авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” в Ірані.

“Україна щиро поділяє скорботу родин загиблих. Для нас правда — найважливіше”, — зазначив Володимир Зеленський.

“Зі свого боку Президент Афганістану висловив співчуття українському народу, згадавши про загибель дев’яти членів екіпажу та двох українських пасажирів. Володимир Зеленський відзначив готовність української сторони максимально долучитися до розслідування причин катастрофи”, — вказано у повідомленні ОП.

“Ми обов’язково надамо всю інформацію про результати розслідування владі Афганістану”, — наголосив Глава Української держави.

Додамо, що Зеленський провів телефонну розмову з главою уряду Швеції.

Українські Національні Новини

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