Зеленский напомнил мировым лидерам, что возможное применение химического оружия российскими военными уже обсуждалось
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский напомнил мировым лидерам, что возможное применение химического оружия российскими военными уже обсуждался. Об этом информирует УНН.
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"Хочу напомнить мировым лидерам, что возможное применение химического оружия российскими военными уже обсуждался. И уже к тому времени это означало, что нужно реагировать на российскую агрессию значительно жестче и быстрее", - заявил Президент.
Детали
Сейчас Европейский Союз начал обсуждать шестой санкционный пакет против россии.
"Время сделать этот пакет таким, чтобы даже слова об оружии массового поражения с русской стороны больше не прозвучало. Нефтяное эмбарго против россии обязательно. Любой новый санкционный пакет против рф, который не будет касаться нефти, будет воспринят в Москве с улыбкой", - говорится в обращении.
Напомним
Российские оккупационные войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в городе Мариуполь отруюючу вещество неизвестного происхождения, которое было сброшено с вражеского БПЛА.