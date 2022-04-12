Зеленский напомнил мировым лидерам, что возможное применение химического оружия российскими военными уже обсуждалось

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"Хочу напомнить мировым лидерам, что возможное применение химического оружия российскими военными уже обсуждался. И уже к тому времени это означало, что нужно реагировать на российскую агрессию значительно жестче и быстрее", - заявил Президент.

Детали

Сейчас Европейский Союз начал обсуждать шестой санкционный пакет против россии.

"Время сделать этот пакет таким, чтобы даже слова об оружии массового поражения с русской стороны больше не прозвучало. Нефтяное эмбарго против россии обязательно. Любой новый санкционный пакет против рф, который не будет касаться нефти, будет воспринят в Москве с улыбкой", - говорится в обращении.

Напомним

Российские оккупационные войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в городе Мариуполь отруюючу вещество неизвестного происхождения, которое было сброшено с вражеского БПЛА.