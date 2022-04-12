Зеленський нагадав світовим лідерам, що можливе застосування хімічної зброї російськими військовими вже обговорювалося
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Президент України Володимир Зеленський нагадав світовим лідерам, що можливе застосування хімічної зброї російськими військовими вже обговорювалося. Про це інформує УНН.
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"Хочу нагадати світовим лідерам, що можливе застосування хімічної зброї російськими військовими вже обговорювалося. І вже на той час це означало, що потрібно реагувати на російську агресію значно жорсткіше і швидше", - заявив Президент.
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Зараз Європейський Союз почав обговорювати шостий санкційний пакет проти росії.
"Час зробити цей пакет таким, щоб навіть слова про зброю масового ураження з російського боку більше не пролунало. Нафтове ембарго проти росії – обов'язкове. Будь-який новий санкційний пакет проти рф, який не торкатиметься нафти, буде сприйнятий у москві з посмішкою", - йдеться у зверненні.
Нагадаємо
російські окупаційні війська використали проти українських військових та цивільних осіб в місті Маріуполь отруюючу речовину невідомого походження, яку було скинуто з ворожого БПЛА.