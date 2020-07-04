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Зеленский напомнил РФ, что она не может ничего требовать от Украины

Зеленский напомнил РФ, что она не может ничего требовать от Украины

Киев  •  УНН

 • 28574 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что от Украины никто ничего не может требовать на международной арене, в том числе по принятию закона об "особом статусе отдельных районов Донбасса". Об этом Зеленский заявил сегодня журналистам, передает корреспондент УНН.

Так, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация о требовании России в Украину представить закон об “особом статусе Донбасса” до 6 июля, Зеленский ответил: “Во-первых, никто от Украины ничего не может требовать, мы независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более, что это международная риторика”.

Как сообщалось, Москва ждет конкретных уступок от Киева.

Напомним, Офис Президента Украины подготовил поправки к уже существующему законопроекту об “особом статусе отдельных районов Донбасса”, а не новый законопроект.

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