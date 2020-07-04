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Зеленський нагадав РФ, що вона не може нічого вимагати від України

Зеленський нагадав РФ, що вона не може нічого вимагати від України

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що від України ніхто нічого не може вимагати на міжнародній арені, в тому числі щодо прийняття закону про “особливий статус окремих районів Донбасу”. Про це Зеленський заявив сьогодні журналістам, передає кореспондент УНН.

Так, відповідаючи на питання, чи відповідає дійсності інформація про вимогу Росії до України представити закон щодо “особливого статусу Донбасу” до 6 липня, Зеленський відповів: “По-перше, ніхто від України нічого не може вимагати, ми незалежна країна. Мені здається, що тут усім потрібно попрацювати над риторикою. Тим більше, що це міжнародна риторика”.

Як повідомлялося, Москва чекає конкретних поступок від Києва.

Нагадаємо, Офіс Президента України підготував поправки до вже існуючого законопроекту про “особливий статус окремих районів Донбасу”, а не новий законопроект.

Українські Національні Новини

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