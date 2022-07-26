Зеленский: четыре месяца российское государство не сообщало своим гражданам никакой информации о потерях на войне

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"Уже четыре месяца российское государство не сообщало своим гражданам никакой информации – даже отцензурированной – о потерях оккупационного контингента. Полное молчание", - сказал Президент

Детали

Как отметил Зеленский, в федерации ничего не публиковалось и не говорилось в многочисленных интервью и выступлениях на политическом и военном уровнях о потерях на войне.

Добавим, что почти 40 тысяч оккупантов погибло за время от 24 февраля. К тому же еще десятки тысяч раненых и получившие травмы.

"И если российское государство не говорит этого официально, и даже в общих чертах, то это означает, что каждый и каждый, кто еще сохранил какие-либо контакты в России или информационное влияние на их общество, должен доносить этот простой факт до тех, к кому может быть", - добавил Глава государства.

Напомним

Зеленский заявил, что Украина должна вернуть захваченные россией территории в течение следующих 3-6 недель.