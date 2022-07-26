Зеленський: чотири місяці російська держава не повідомляла своїм громадянам жодної інформації про втрати на війні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський повідомив, що Росія за останні чотири місяці жодного разу не повідомила про свої втрати населенню федерації. Про це інформує УНН.
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"Вже чотири місяці російська держава не повідомляла своїм громадянам жодної інформації – навіть відцензурованої – про втрати окупаційного контингенту. Повне мовчання", - сказав Президент
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Як зазначив Зеленський, у федерації нічого не публікувалося й не говорилося в численних інтерв’ю та виступах на політичному й військовому рівнях про втрати на війні.
Додамо, що майже 40 тисяч окупантів загинуло за час від 24 лютого. До того ж ще десятки тисяч поранених та скалічених.
"І якщо російська держава не говорить цього офіційно, і навіть у загальних рисах, то це означає, що кожен і кожна, хто ще зберіг будь-які контакти в Росії чи інформаційний вплив на їхнє суспільство, має доносити цей простий факт до тих, до кого може", - додав Глава держави.
Нагадаємо
Зеленський заявив, що Україна має повернути захоплені росією території впродовж наступних 3-6 тижнів.