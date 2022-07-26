Зеленський: чотири місяці російська держава не повідомляла своїм громадянам жодної інформації про втрати на війні

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"Вже чотири місяці російська держава не повідомляла своїм громадянам жодної інформації – навіть відцензурованої – про втрати окупаційного контингенту. Повне мовчання", - сказав Президент

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Як зазначив Зеленський, у федерації нічого не публікувалося й не говорилося в численних інтерв’ю та виступах на політичному й військовому рівнях про втрати на війні.

Додамо, що майже 40 тисяч окупантів загинуло за час від 24 лютого. До того ж ще десятки тисяч поранених та скалічених.

"І якщо російська держава не говорить цього офіційно, і навіть у загальних рисах, то це означає, що кожен і кожна, хто ще зберіг будь-які контакти в Росії чи інформаційний вплив на їхнє суспільство, має доносити цей простий факт до тих, до кого може", - додав Глава держави.

Нагадаємо

Зеленський заявив, що Україна має повернути захоплені росією території впродовж наступних 3-6 тижнів.