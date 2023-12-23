Зеленский ввел санкции против более 130 фирм и 51 человека, включая россиян

Президент Украины Владимир Зеленский двумя указами ввел санкции против 51 человека и 134 компаний. Среди подсанкционных лиц есть граждане россии, а юридических лиц - российские. Об этом сообщает УНН со ссылкой на президентские указы №№ 851/2023 и 851/2023 от 23 декабря.

Детали

Первым указом вводятся санкции против 8 физических и 15 юридических лиц, вторым - против 43 физических и 119 юридических лиц.

В перечне - граждане рф, Украины, юридические лица из рф, Кипра.

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