Зеленский ввел санкции против более 130 фирм и 51 человека, включая россиян
Президент Украины Зеленский ввел санкции против 51 физического лица и 134 компаний, в том числе российских граждан и юридических лиц, в соответствии с указами № 851/2023 и 851/2023.
Высокопоставленный чиновник КГВА помогал депутатам горсовета уклоняться от военной службы - ГБР
Государственное бюро расследований разоблачило схему уклонения от призыва, по которой руководитель аппарата Киевской городской военной администрации помогал депутатам городского совета уклоняться от военной службы с помощью фиктивных командировок.
Ипотечную программу "єОселя" расширяют на дома и таунхаусы
Украина расширила ипотечную программу "єОселя", включив в нее дома и таунхаусы, не старше 3 лет.
В Криворожском районе Днепропетровской области сбили два вражеских беспилотника - ОВА
В Криворожском районе защитники успешно сбили два вражеских беспилотника.
14 миллионов гривен в поддержку ВСУ от семьи Ильницких
14 миллионов гривен в поддержку ВСУ от семьи Ильницких.
Кировоградская область подверглась массированному ракетному удару рф, есть сбития, обломками повредило крыши домов - ОВА
Российские ракетные обстрелы были направлены на Кировоградскую область; ПВО перехватила цели, обломки нанесли ущерб имуществу, но о жертвах не сообщалось.
После аварии в школе в Киеве приказали проверить все укрытия
В Киеве до 29 декабря должны проверить все укрытия на безопасность после обвала потолка в школьном укрытии.
WSJ: иранский разведывательный корабль помогает хуситам атаковать суда в Красном море
Западные и региональные официальные лица обвиняют иранские военизированные силы в предоставлении йеменским хуситам разведывательных данных в режиме реального времени для атак на корабли в Красном море.
Телескоп Hubble зафиксировал таинственные спицы на кольцах Сатурна
Телескоп Hubble зафиксировал изображение загадочных "спиц" в кольцах Сатурна, происхождение которых ученые до конца не понимают.
Представительница Албании стала победительницей конкурса "Мисс Земля"
Дрита Зири из Албании стала победительницей конкурса "Мисс Земля 2023".