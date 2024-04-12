Зеленский встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев: говорили об усилении международной поддержки

Президент Владимир Зеленский встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев. Мероприятие прошло в Черновцах. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства, передает УНН.

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Отмечается, что на этой встрече глава государства обсудил с представителями Всемирного конгресса украинцев, как активизировать международную поддержку и сохранить внимание мира к Украине.

Важно, чтобы все наши люди заботились о государстве и независимости. - подчеркнул Зеленский.

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