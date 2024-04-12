Зеленский встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев: говорили об усилении международной поддержки

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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chernovtsiЧерновцы
Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
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С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

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Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
  •  106515 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
  •  108508 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  134947 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  123038 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  135497 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  160950 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139578 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134272 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117703 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

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Зеленский встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев: говорили об усилении международной поддержки

В Черновцах Президент Владимир Зеленский встретился с представителями Всемирного Конгресса Украинцев, чтобы обсудить усиление международной поддержки и сохранение мирового внимания к Украине.

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Зеленский встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев: говорили об усилении международной поддержки

КГГА остановила аукцион по предоставлению в аренду Житнего рынка

Киевская власть приостановила аукцион на аренду Житнего рынка, прислушавшись к беспокойству общественности, и будет работать с жителями над разработкой обновленных условий для потенциального инвестора, которые сохранят функциональность рынка и возродят его.

Экономика •   •  4613 просмотра
КГГА остановила аукцион по предоставлению в аренду Житнего рынка

СБУ сообщила о подозрении одному из руководителей УПЦ (МП) Данилевичу

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении одному из руководителей УПЦ (МП), ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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СБУ сообщила о подозрении одному из руководителей УПЦ (МП) Данилевичу

Лубинец обратился в ООН из-за уничтожения россиянами украинского собора в оккупированном Севастополе

россияне демонтировали купол Кафедрального собора Православной Церкви Украины в оккупированном Крыму, нарушая религиозную свободу и уничтожая украинскую национальную идентичность.

Война •   •  5618 просмотра
Лубинец обратился в ООН из-за уничтожения россиянами украинского собора в оккупированном Севастополе

Раскопки в Помпеях обнаружили редкие фрески, возрастом более 2 000 лет

Археологи обнаружили редкие и детальные фрески с изображением греческой мифологии и римской культуры в банкетном зале в древнем городе Помпеи. Находки открывают захватывающее окно в жизнь более 2 000 лет назад.

Культура •   •  7536 просмотра
Раскопки в Помпеях обнаружили редкие фрески, возрастом более 2 000 лет

Умеров обсудил с главой Минобороны Японии военные потребности Украины

Умеров обсудил ситуацию на фронте и насущные военные потребности украинской армии с министром обороны Японии Кихарой, поблагодарив Японию за всестороннюю поддержку против российской агрессии.

политика •   •  6866 просмотра
Умеров обсудил с главой Минобороны Японии военные потребности Украины

Какие изменения предлагается в законопроекте, что касается социально жилья

При обсуждении изменений в жилищной политике было предложено использовать общежития учебных заведений, которые сокращаются, как социальное жилье и привлекать международных доноров к финансированию жилищных программ.

Общество •   •  6961 просмотра
Какие изменения предлагается в законопроекте, что касается социально жилья

Авиаудар рф по Сумах: ранены три человека

В результате авиаудара российской авиации по гражданской инфраструктуре и жилому району в Сумах были ранены три человека и повреждены здания.

Общество •   •  7691 просмотра
Авиаудар рф по Сумах: ранены три человека

Музыка Тейлор Свифт вернулась в TikTok - перед выходом ее нового альбома

Музыка Тейлор Свифт вернулась в TikTok в преддверии выхода ее нового альбома, в то время как спор Universal Music Group с платформой остается нерешенным.

Культура •   •  8346 просмотра
Музыка Тейлор Свифт вернулась в TikTok - перед выходом ее нового альбома

ЕС утвердил уголовное наказание за нарушение или обход санкций

Европейский Союз утвердил уголовные наказания, включая тюремное заключение и штрафы, за помощь в обходе санкций ЕС, таких как запрет на въезд, торговля санкционными товарами или запрещенная финансовая деятельность.

Война •   •  6908 просмотра
ЕС утвердил уголовное наказание за нарушение или обход санкций