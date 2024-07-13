Во время своего визита в США, Президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской встретились с известным голливудским актером Мэтью Макконахи и его женой Камилой Алвес, а также с первой леди штата Юта, Эбби Кокс. Об этом сообщили на сайте Президента Украины, пишет УНН.

Детали

Владимир Зеленский подчеркнул значение поддержки Украины от мирового сообщества и выразил благодарность американским знаменитостям за их помощь.

Президент подробно описал ситуацию на фронте и в городах, в частности в Харькове, который страдает от российских воздушных атак. Он также выразил украинскую перспективу на достижение устойчивого мира, основанного на "Формуле мира".

Зеленский обратился к Мэтью Макконахи с просьбой поддержать украинскую инициативу по сбору средств UNITED24.

Напомним

За два года платформа UNITED24 воплотила в жизнь более 100 проектов для поддержки Украины. В частности, благодаря платформе удалось создать первый в мире флот морских дронов, закупить беспилотники для армии, а также отстроить инфраструктуру и достичь многих других важных результатов.