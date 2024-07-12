Президент Владимир Зеленский в Вашингтоне провел встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, о чем сообщил в соцсетях, пишет УНН.

В Вашингтоне провел встречу с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. Проинформировал о ситуации на фронте и российском воздушном терроре против украинских городов. Обсудили ключевые потребности Украины, в частности противовоздушную оборону - написал Зеленский.

Президент выразил благодарность за то, что "обороноспособность и восстановление Украины определены приоритетными вопросами итальянского председательства в G7 в этом году".

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