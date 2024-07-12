Президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Вашингтоне, о чем сообщил в своих социальных сетях.
Президент Владимир Зеленский в Вашингтоне провел встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, о чем сообщил в соцсетях, пишет УНН.
В Вашингтоне провел встречу с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. Проинформировал о ситуации на фронте и российском воздушном терроре против украинских городов. Обсудили ключевые потребности Украины, в частности противовоздушную оборону
Президент выразил благодарность за то, что "обороноспособность и восстановление Украины определены приоритетными вопросами итальянского председательства в G7 в этом году".
Зеленский и Макрон на саммите НАТО обсудили следующий оборонный пакет12 июля 2024, 06:39 • 22321 просмотр