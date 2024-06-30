Все партнеры знают, где россия производит свои "шахеды", поэтому возникает вопрос почему не делаются выводы. Об этом заявил в интервью Президент Владимир Зеленский Труди Рубин, колумнистке The Philadelphia Inquirer, передает корреспондент УНН.

"Мы в любом случае развиваем нашу ракетную индустрию. Я уверен, что у нас будет в этом направлении развитие и успех, но мы воюем сегодня. россия с их мощностью и деньгами используют дроны не своего производства - иранские "шахэды". Да, они взяли у них лицензию и сегодня производят эти "шахэды".

И если честно, все партнеры знают, где производятся эти "шахеды". Почему мы не делаем из этого выводы? Почему мы даем России производить эти "шахэды" и ими убивать украинцев. Так же как и ракеты. Безусловно в каждой ракете, которая бьет по гражданским людям в Украине, разрушает инфраструктуру есть части, элементы от партнеров, от разных стран", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что не может Украина сама бороться.

"Может ли украинское производство, самостоятельно не может, надо, чтобы все включились. Не давали им производить дроны, не давали им элементы, детали, не давали возможность обходить. Конечно на прямую те или иные компании может им не дают, но тем не менее, они находят пути, чтобы россия милитаризовалась еще больше", - отметил Зеленский.

Дополнение

Зеленский заявил, что украинские дроны могут лететь на более 1,3 км, но нужно понимать, что мощность дрона гораздо меньше, чем ракеты.