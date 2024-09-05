Зеленский внес в ВР представление на назначение Сибиги главой МИД Украины
Киев • УНН
Президент Зеленский подал в Верховную Раду представление на назначение Андрея Сибиги министром иностранных дел Украины. Соответствующий проект постановления зарегистрирован 5 сентября под номером 12019.
В Верховную Раду внесли президентское представление на назначение Андрея Сибиги министром иностранных дел Украины, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.
Детали
Соответствующий проект постановления от Президента Владимира Зеленского зарегистрирован под №12019 от 5 сентября.
«В соответствии с пунктом 10 части первой статьи 106 и части четвертой статьи 114 Конституции Украины вношу представление о назначении А.Сибиги министром иностранных дел Украины», - говорится в представлении Главы государства.
Представлять это представление на пленарном заседании Верховной Рады уполномочивается представитель Президента в ВР Галина Михайлюк.
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