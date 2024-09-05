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Зеленський вніс до ВР подання на призначення Сибіги головою МЗС України

Зеленський вніс до ВР подання на призначення Сибіги головою МЗС України

Київ • УНН

 • 19929 перегляди

Президент Зеленський подав до Верховної Ради подання на призначення Андрія Сибіги міністром закордонних справ України. Відповідний проект постанови зареєстровано 5 вересня під номером 12019.

У Верховну Раду внесли президентське подання на призначення Андрія Сибіги міністром закордонних справ України, повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.

Деталі

Відповідний проект постанови від Президента Володимира Зеленського зареєстровано під №12019 від 5 вересня.

"Відповідно до пункту 10 частини першої статті 106 та частини четвертої статті 114 Конституції України вношу подання про призначення А.Сибіги міністром закордонних справ України", - ідеться у поданні Глави держави.

Представляти це подання на пленарному засіданні Верховної Ради уповноважується представник Президента у ВР Галина Михайлюк.

МЗС очолить Сибіга, Мінстратпром - Сметанін, а Верещук і Камишін - підуть в ОП: які кадрові ротації погодили Зеленський та "слуги народу"04.09.24, 20:25 • 101308 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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