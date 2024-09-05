Зеленський вніс до ВР подання на призначення Сибіги головою МЗС України
Київ • УНН
Президент Зеленський подав до Верховної Ради подання на призначення Андрія Сибіги міністром закордонних справ України. Відповідний проект постанови зареєстровано 5 вересня під номером 12019.
У Верховну Раду внесли президентське подання на призначення Андрія Сибіги міністром закордонних справ України, повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.
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Відповідний проект постанови від Президента Володимира Зеленського зареєстровано під №12019 від 5 вересня.
"Відповідно до пункту 10 частини першої статті 106 та частини четвертої статті 114 Конституції України вношу подання про призначення А.Сибіги міністром закордонних справ України", - ідеться у поданні Глави держави.
Представляти це подання на пленарному засіданні Верховної Ради уповноважується представник Президента у ВР Галина Михайлюк.
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