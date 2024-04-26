Зеленский уволил командующего Сил поддержки ВСУ и назначил его главой Госспецтранспорта

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Яковца с должности командующего Сил поддержки Вооруженных сил Украины и назначил его главой администрации Государственной специальной службы транспорта. Об этом говорится в текстах указов Зеленского, которые обнародованы на сайте Президента, передает УНН.

Детали

"Уволить Яковца Александра Васильевича с должности командующего Сил поддержки Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе №244/2024.

Указом Президента №245/2024 с должности главы администрации государственной специальной службы транспорта был уволен Богдан Бондарь.

На его место был назначен Александр Яковец.

"Назначить Яковца Александра Васильевича Главой Администрации Государственной специальной службы транспорта", - говорится в указе. №246/2024

Все указы Президента датированы 26 апреля.

Справочно

Александр Яковец ранее работал начальником управления инженерных войск Командования Сил поддержки ВСУ. В должности командующего Сил поддержки ВСУ был с 4 марта 2024 года.

В 1996 году Яковец отмечен государственной наградой орденом "За мужество" III степени за разминирование железнодорожного вокзала в Сновске Черниговской области.

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