Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
Зеленский уволил командующего Сил поддержки ВСУ и назначил его главой Госспецтранспорта
Пропалестинские правозащитники подали в суд против Колумбийского университета США из-за арестов протестующих
Вражеский артобстрел Белополья: правоохранители показали последствия
Угроза российского удара: в Киеве срочно эвакуируют две больницы
Жертвы насилия, совершенного российскими солдатами, в ближайшее время должны получить возмещение - СМИ
Льготные цены на электроэнергию для украинцев продлевают - Шмыгаль
Украина и Латвия обсудили увеличение совместного производства беспилотников - Кулеба
Министр обороны Ирана заявил, что отношения с рф выходят на новый уровень
Силы обороны отбили пять штурмов россиян на левобережье Херсонщины и Ореховском направлении
Заповедник "Аскания-Нова", который находится в оккупации, находится в критическом состоянии - Центр нацсопротивления
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Пропалестинские правозащитники подали в суд против Колумбийского университета США из-за арестов протестующих
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Вражеский артобстрел Белополья: правоохранители показали последствия
Двое мирных жителей погибли и трое получили ранения в результате вражеского артиллерийского обстрела Белополья Сумской области.
Угроза российского удара: в Киеве срочно эвакуируют две больницы
Из-за угрозы российской атаки Киев начал срочную эвакуацию двух больниц, в том числе детской, после ложных заявлений о присутствии военнослужащих в этих медицинских учреждениях, распространенных в Интернете как потенциальный повод для вражеского удара.
Жертвы насилия, совершенного российскими солдатами, в ближайшее время должны получить возмещение - СМИ
Первые компенсационные выплаты жертвам насилия, совершенного российскими солдатами во время вторжения в Украину, будут осуществлены в течение следующих нескольких недель. Ожидается, что в этом году финансовая, медицинская и психологическая поддержка будет оказана около 500 украинцам, пострадавшим от сексуального насилия во время войны.
Льготные цены на электроэнергию для украинцев продлевают - Шмыгаль
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Украина и Латвия обсудили увеличение совместного производства беспилотников - Кулеба
Украина и Латвия обсудили увеличение совместного производства беспилотников.
Министр обороны Ирана заявил, что отношения с рф выходят на новый уровень
Иран и россия договариваются углублять и расширять свои отношения до нового уровня.
Силы обороны отбили пять штурмов россиян на левобережье Херсонщины и Ореховском направлении
Украинские военные отбили пять российских атак на левобережье Херсонской области и Ореховском направлении, сорвав попытки россиян вытеснить их с занимаемых позиций.
Заповедник "Аскания-Нова", который находится в оккупации, находится в критическом состоянии - Центр нацсопротивления
Природный заповедник "Аскания-Нова" в оккупированной Россией Украине находится в критическом состоянии из-за действий оккупантов, в частности охоты на уникальных животных, похищения животных в россию и Крым, угрозы пожаров и повреждений от боевых действий и военной техники.