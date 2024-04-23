Правительство уволило заместителя министра обороны Половенко

Кабинет министров Украины уволил Виталия Половенко с должности заместителя министра обороны Украины. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Мельничук сообщил, что правительство уволило:

- Половенко Виталия с должности заместителя министра обороны Украины;

- Лактионову Татьяну с должности заместителя Председателя Национальной социальной сервисной службы Украины.

По его словам, временно возложено исполнение обязанностей государственного секретаря Министерства по делам ветеранов Украины на Виту Шаповалову.

Мельничук сообщил также, что согласовано назначение:

- Мельника Михаила председателем Сумской районной государственной администрации Сумской области;

- Гузинца Юрия заместителем председателя Закарпатской областной государственной администрации.

"Согласовано увольнение Гузинца Юрия с должности председателя Ужгородской районной государственной администрации Закарпатской области", - написал Мельничук.

Дополнение

Виталия Половенко было правительство назначило заместителем министра обороны 1 декабря 2023 года.

С 2019 года Половенко занимал должность начальника отдела тылового обеспечения логистики Национального университета обороны Украины. Он участвовал в боевых действиях и является кандидатом военных наук.