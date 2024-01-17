Зеленский провел совещание с правоохранителями: глава СБУ доложил об уничтожении логистики врага

В Черном море появился еще один ракетоноситель "Калибров" - Силы обороны Юга

Малый ракетный корабль проекта "Буян-М", еще один "калибровый" носитель, присоединился к военно-морской группировке в Черном море, повысив уровень ракетной угрозы до "очень высокого". Южные силы обороны призывают к постоянной бдительности.