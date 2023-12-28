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Зеленский о докладах МВД и СБУ: есть хорошие результаты в защите от коллаборационистов и наводчиков

Киев  •  УНН

28 декабрь 2023, 18:34  •  15781 просмотра

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Зеленский рекламирует сильную защиту от коллаборационистов и преступников в условиях войны, а также подчеркивает успех Черноморского экспортного коридора.

Президент Владимир Зеленский провел селектор, в частности были доклады МВД и СБУ в котором говорилось о том, что есть хорошие результаты в защите от коллаборационистов и наводчиков. Об этом Зеленский сообщил в видеообращении, передает УНН.

"Утро - селектор. Внутренняя ситуация. Ликвидация последствий российских ударов. В частности, Херсон и Херсонщина, Запорожская область, другие регионы. Благодарен каждому спасателю, каждому врачу, каждому полицейскому. Доклады МВД и СБУ: есть хорошие результаты в защите от коллаборационистов и наводчиков, в противодействии преступности", - рассказал Зеленский.

Также Зеленский прокомментировал работу экспортного коридора в Черном море.

"Уже более 12 миллионов тонн грузов. Особенно весомые результаты за декабрь, и это ощущается на уровне всей нашей экономики. Конечно, были сегодня и доклады по фронту - Харьковщина, Донетчина, Запорожье, левый берег Херсона. Устойчивость сейчас, сила сейчас, результаты сейчас определяют, как пройдет эта зима полномасштабной войны и чего будем ожидать от следующего года", - сказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский сообщал ранее, что на 2024 год Украина имеет абсолютно четкие цели по артиллерии, дронам, ракетам и бронированной технике.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Зеленський про доповіді МВС і СБУ: є хороші результати в захисті від колаборантів та навідників
Zelenskyy on the reports of the Ministry of Internal Affairs and the Security Service of Ukraine: there are good results in protecting against collaborators and gunners
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