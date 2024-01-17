Зеленський провів нараду з правоохоронцями: голова СБУ доповів про знищення логістики ворога
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Служби безпеки Василем Малюком, щоб обговорити знищення ворожої логістики.
Президент України Володимир Зеленський провів нараду з головою Служби безпеки України Василем Малюком - основна доповідь стосувалась знищення логістики ворога, передає УНН.
Нарада з правоохоронцями. Зокрема, був на нараді голова Служби безпеки України. Основна доповідь – щодо протидії колаборантам, щодо знищення логістики ворога. Я вдячний Службі за результати
Зеленський про доповіді МВС і СБУ: є хороші результати в захисті від колаборантів та навідників 28.12.23, 20:34 • 31968 переглядiв