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Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

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28 березня, 18:00 • 133249 перегляди

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28 березня, 17:13 • 145027 перегляди

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28 березня, 16:27 • 146425 перегляди

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Зеленський провів нараду з правоохоронцями: голова СБУ доповів про знищення логістики ворога

Зеленський провів нараду з правоохоронцями: голова СБУ доповів про знищення логістики ворога

Київ • УНН

 • 32016 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Служби безпеки Василем Малюком, щоб обговорити знищення ворожої логістики.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з головою Служби безпеки України Василем Малюком - основна доповідь стосувалась знищення логістики ворога, передає УНН.

Нарада з правоохоронцями. Зокрема, був на нараді голова Служби безпеки України. Основна доповідь – щодо протидії колаборантам, щодо знищення логістики ворога. Я вдячний Службі за результати 

- повідомив Зеленський.

Зеленський про доповіді МВС і СБУ: є хороші результати в захисті від колаборантів та навідників 28.12.23, 20:34 • 31968 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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